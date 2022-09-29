В Национальном музее им.Пальмова завершился четвертый курс обучения юных музейщиков Элисты

В проекте "Музейный код. Я – краевед", а это современная интерактивная образовательная методика по популяризации культурного и исторического наследия региона, приняли участие десятиклассники 8, 10, 20 школы и Элистинской многопрофильной гимназии.



Также прошел конкурс, который посвятили 80-летию формирования 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. По его итогам победителем признана команда школы № 10 с проектом "Дорогой доблести". Он посвящен 100-летию со дня рождения и 80-летию со дня подвига Героя Советского Союза Эрдни Деликова. Победители и призеры награждены подарочными сертификатами и дипломами.