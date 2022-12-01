Закон об ужесточении правил продажи животных вступит в силу с 1 марта

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Об этом сообщил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале:



"Начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены".