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28 февраля, 12:26
Новости

Закон об ужесточении правил продажи животных вступит в силу с 1 марта

Закон об ужесточении правил продажи животных вступит в силу с 1 марта

Фото: smotrim.ru

 

Об этом сообщил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале:

"Начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены".

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