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28 февраля, 11:13
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Выборы депутатов Народного Хурала в Калмыкии в единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут по смешанной системе

Выборы депутатов Народного Хурала в Калмыкии в единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут по смешанной системе

На 33 сессии Парламент Республики принял закон большинством голосов. Проект прошёл общественные обсуждения и получил высокую оценку экспертов палаты.

В результате реформы на выборах в Народный Хурал в сентябре 2023 года 17 депутатов будут избираться по одномандатному округу, 10 — по партийным спискам. С инициативой о введении смешанной системы выступил в феврале глава Калмыкии Бату Хасиков.

27 февраля проект был рассмотрен на заседании профильного комитета. В эти минуты заседание продолжается. За его ходом наблюдает наш корреспондент.

Подробнее в вечернем выпуске Вестей в 21.05

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