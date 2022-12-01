ЦУР Калмыкии помог ликвидировать крупную коммунальную аварию

В одном из районов республики более 12 тыс. жителей в мороз остались без воды из-за проблем на водозаборе. Сигнал об этом ЦУР направил в ответственные органы, где оперативно оценили масштабы ЧП.



В результате к устранению аварии подключилось руководство региона: в территории был оперативно введен режим повышенной готовности, а председатель правительства возглавил штаб по ликвидации последствий. Для решения проблемы губернатор Бату Хасиков выделил 3 млн рублей.



Во время восстановительных работ специалисты Центра информировали граждан о текущей ситуации и графике подвоза воды к жилым домам. Также благодаря ЦУР из соседних районов к доставке воды подключили дополнительную спецтехнику.



Совместными усилиями водоснабжение удалось восстановить за 3 дня.



Источник: t.me/tsurofficial