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28 февраля, 13:36
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ЦУР Калмыкии помог ликвидировать крупную коммунальную аварию

ЦУР Калмыкии помог ликвидировать крупную коммунальную аварию

В одном из районов республики более 12 тыс. жителей в мороз остались без воды из-за проблем на водозаборе. Сигнал об этом ЦУР направил в ответственные органы, где оперативно оценили масштабы ЧП.

В результате к устранению аварии подключилось руководство региона: в территории был оперативно введен режим повышенной готовности, а председатель правительства возглавил штаб по ликвидации последствий. Для решения проблемы губернатор Бату Хасиков выделил 3 млн рублей.

Во время восстановительных работ специалисты Центра информировали граждан о текущей ситуации и графике подвоза воды к жилым домам. Также благодаря ЦУР из соседних районов к доставке воды подключили дополнительную спецтехнику.

Совместными усилиями водоснабжение удалось восстановить за 3 дня.

Источник: t.me/tsurofficial

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