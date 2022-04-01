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4 мая, 10:35
Новости

Заключительные мероприятия фестиваля тюльпанов, длившегося в Калмыкии в течение месяца, состоятся завтра в Элисте

Заключительные мероприятия фестиваля тюльпанов, длившегося в Калмыкии в течение месяца, состоятся завтра в Элисте

В поселке Ергенинский Кетченеровского района прошёл  традиционный конноспортивный праздник. В 20 раз он собрал лучших скакунов республики и соседних регионов. Главного приза удостоен победитель на дистанции 8000 метров. Подробнее в репортаже Батыра Шобгорова.

Ибрагим Юсупов – один из 50 участников конноспортивного мероприятия. Приехал из Ставропрольского края. Рассказывает, что в соревнованиях, которые проходят в Ергененском, участвует не первый год.

Скачки –зрелище не передаваемое. В атмосфере азарта и наездники, и зрители, среди которых близкие и родные участников состязания. Явно эмоции их переполняют. 

 

Своими впечатлениями делятся и гости, которые приехали в Калмыкию, чтобы побывать в атмосфере большого праздника под названием Фестиваль тюльпанов, который дает полное и яркое представление о степном крае, культуре, обычаях и традициях народа.

По словам Главы Ергенинского СМО Баатра Саджаева, с каждым годом количество участников растет. Так что, можно говорить с уверенностью о том, что скачки – обретают популярность не только в регионе. 

И вот завершающая часть грандиозного мероприятия. Церемония награждения. Конезаводчик Григорий Цебиков из поселка Аршань-Зельмень Сарпинского района – Чемпион конноспортивного состязания и обладатель главного приза – мотоцикла. Победу ему принес гнедой жеребец Доминант под седлом жокея Дорджи Дорджиева.

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