Заключительные мероприятия фестиваля тюльпанов, длившегося в Калмыкии в течение месяца, состоятся завтра в Элисте

В поселке Ергенинский Кетченеровского района прошёл традиционный конноспортивный праздник. В 20 раз он собрал лучших скакунов республики и соседних регионов. Главного приза удостоен победитель на дистанции 8000 метров. Подробнее в репортаже Батыра Шобгорова.

Ибрагим Юсупов – один из 50 участников конноспортивного мероприятия. Приехал из Ставропрольского края. Рассказывает, что в соревнованиях, которые проходят в Ергененском, участвует не первый год.

Скачки –зрелище не передаваемое. В атмосфере азарта и наездники, и зрители, среди которых близкие и родные участников состязания. Явно эмоции их переполняют.

Своими впечатлениями делятся и гости, которые приехали в Калмыкию, чтобы побывать в атмосфере большого праздника под названием Фестиваль тюльпанов, который дает полное и яркое представление о степном крае, культуре, обычаях и традициях народа.

По словам Главы Ергенинского СМО Баатра Саджаева, с каждым годом количество участников растет. Так что, можно говорить с уверенностью о том, что скачки – обретают популярность не только в регионе.

И вот завершающая часть грандиозного мероприятия. Церемония награждения. Конезаводчик Григорий Цебиков из поселка Аршань-Зельмень Сарпинского района – Чемпион конноспортивного состязания и обладатель главного приза – мотоцикла. Победу ему принес гнедой жеребец Доминант под седлом жокея Дорджи Дорджиева.