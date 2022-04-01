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4 мая, 10:45
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Завершился открытый конкурс чтецов произведений Давида Кугультинова

Завершился открытый конкурс чтецов произведений Давида Кугультинова

В последний день апреля - любимого месяца  классика калмыцкой поэзии - почитатели его таланта со всей республики собрались у памятника Кугультинову в Элисте. Подробности  у нашего  корреспондента Бадмы Харлуевой.

Стихотворение  Давида  Кугультинова  «От  правды  я не  отрекался», написанное  в 1956 году, в те  годы  для  всех  калмыков  было настоящим  откровением, передающим  все  чаяния народа. И вот сейчас спустя, более  чем   60 лет оно  прозвучало в исполнении  юного  чтеца  Саши  Джевакова -  теперь  у  памятника  поэту на  флешмобе «За  правду». Среди  его участников -  активисты российского общества «Знание»,  движения школьников, юнармейцы. Флешмоб предварил конкурс стихов и был  посвящен  противодействию фейкам, информационным атакам на Россию и защите исторической достоверности.  А найти  ответы  на  любой  вопрос  современности всегда  можно  в настоящей  поэзии. Своим  участием  флешмоб поддержал  и Глава  Калмыкии Бату  Хасиков, который выступил  инициатором  проведения  этого  поэтического  марафона

В  конкурсе «Читаем  Кугультинова», приняли участие около  двухсот  человек в   6  возрастных  группах. И он стал  по-настоящему  народным  праздником. Стихи классика звучали  на калмыцком, русском и  даже  английском  языках.

 

 

Непростой оказалась задача для жюри конкурса.  И вот его вердикт. Первое место  среди  старшеклассников  присуждено  Даниру Дагинову, ему вручен приз - ноутбук. Серебро у Кати Васильевой, из  младшей  возрастной  группы.  Третье почетное место и приз -  смартфон,  у представителя старшего  поколения, Василия Тюрбеева. Все участники удостоены памятных дипломов.

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