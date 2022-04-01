Завершился открытый конкурс чтецов произведений Давида Кугультинова

В последний день апреля - любимого месяца классика калмыцкой поэзии - почитатели его таланта со всей республики собрались у памятника Кугультинову в Элисте. Подробности у нашего корреспондента Бадмы Харлуевой.

Стихотворение Давида Кугультинова «От правды я не отрекался», написанное в 1956 году, в те годы для всех калмыков было настоящим откровением, передающим все чаяния народа. И вот сейчас спустя, более чем 60 лет оно прозвучало в исполнении юного чтеца Саши Джевакова - теперь у памятника поэту на флешмобе «За правду». Среди его участников - активисты российского общества «Знание», движения школьников, юнармейцы. Флешмоб предварил конкурс стихов и был посвящен противодействию фейкам, информационным атакам на Россию и защите исторической достоверности. А найти ответы на любой вопрос современности всегда можно в настоящей поэзии. Своим участием флешмоб поддержал и Глава Калмыкии Бату Хасиков, который выступил инициатором проведения этого поэтического марафона

В конкурсе «Читаем Кугультинова», приняли участие около двухсот человек в 6 возрастных группах. И он стал по-настоящему народным праздником. Стихи классика звучали на калмыцком, русском и даже английском языках.

Непростой оказалась задача для жюри конкурса. И вот его вердикт. Первое место среди старшеклассников присуждено Даниру Дагинову, ему вручен приз - ноутбук. Серебро у Кати Васильевой, из младшей возрастной группы. Третье почетное место и приз - смартфон, у представителя старшего поколения, Василия Тюрбеева. Все участники удостоены памятных дипломов.