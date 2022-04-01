Мир, труд, май – лозунг для всех площадок в день солидарности трудящихся

В Элисте в праздновании активное участие приняла студенческая молодёжь. Как отметил Глава республики: «Это повод поблагодарить всех наших земляков, своим примером доказывающих, что в Калмыкии живут талантливые, ответственные, энергичные, преданные родной республике люди». Об атмосфере праздника - Алтана Кононова.

Традиция - встречать Первомай песнями, и танцами – давняя.В этот раз празднование в Элисте – началось необычно. С флешмоба, который устроили студенты средних специальных учреждений.

Флешмоб – эта инициатива самих студентов. К праздничному представлению, по словам участников, готовились основательно. Потому получилось красочно и зрелищно, и не обошлось без внимания зрителей.

И, какой же Первомай без выступления ведущих артистов и коллективов госфилармонии. В праздничной программе – не только знакомые и любимые песни и мелодии, но и новые произведения. Каждый номер и выход солистов и музыкантов публика встречает «на бис».

А завершился концерт- выступлением коллектива - гостя из Нижнего Новгорода. Академический студенческий хор Нижегородского Государственного Университета приехал в качестве туристов, но узнав о мероприятии, его участники предложили включить номера из репертуара хора в праздничную программу.