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18 февраля, 10:06
НовостиКультура

Ремонт главного концертного зала Калмыкии в завершающей стадии

Ремонт главного концертного зала Калмыкии в завершающей стадии

В марте все творческие коллективы республики выйдут на обновленную сцену ГКЗ. На этот месяц запланированы открытие здания госфилармонии после капитального ремонта и гала-концерт. А реконструкция бывшего здания республиканского ТЮЗа,  на месте которого разместится театр кукол, завершится до начала лета. Об этом сообщили в профильном министерстве. О подготовке коллектива Госфилармонии к открытию обновленного здания смотрите в 14.30.

 

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