Ремонт главного концертного зала Калмыкии в завершающей стадии

В марте все творческие коллективы республики выйдут на обновленную сцену ГКЗ. На этот месяц запланированы открытие здания госфилармонии после капитального ремонта и гала-концерт. А реконструкция бывшего здания республиканского ТЮЗа, на месте которого разместится театр кукол, завершится до начала лета. Об этом сообщили в профильном министерстве. О подготовке коллектива Госфилармонии к открытию обновленного здания смотрите в 14.30.