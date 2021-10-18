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18 ноября, 12:17
НовостиСтроительствоГород

Заканчиваются работы на трассе в 5,5 км в Юго-Западном районе Элисты

Заканчиваются работы на трассе в 5,5 км в Юго-Западном районе Элисты

Председатель Правительства региона - Юрий Зайцев провел выездное совещание по реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Элисте.

Сегодня строительно-монтажные работы на трассах общей протяженностью почти 5,5 км заканчиваются на улицах Юго-Западного района степной столицы. Реконструкция автомобильных дорог продолжается на улицах Кирбазарная, Физкультурная, Островского и на перекрёстке Гоголя. В рамках ремонтных работ также предусмотрено обустройство придорожных территорий, установка знаков и разметок.

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