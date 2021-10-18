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18 ноября, 11:30
НовостиСельское хозяйство

Пережить холода без потерь. В Ики-Бурульском районе началась зимовка

Пережить холода без потерь. В Ики-Бурульском районе началась зимовка

По словам животноводов муниципалитета, большая часть кормов уже запасена. Татьяна Шолохова побывала в одном из хозяйств и убедилась, что фермеры готовы к любым капризам погоды.

На животноводческой стоянке семьи Панькиных в зимовку вошли 180 голов крупного рогатого скота, 700 овец и 20 лошадей. Сейчас фермеры готовятся уже к следующему году - засеяли 300 гектаров пашни озимыми сортами пшеницы.

В этом хозяйстве, помня горький опыт прошлой зимы, животноводы заготовили сена и соломы впрок. Но пока скот находится полностью на подножном корму, ведь травы в степи хватает.

1 500 рулонов сена, несколько сотен тонн зерна - стратегический запас кфх «Буджгр». Резерв должен выручить в случае суровой зимы. Весь год фермеры трудились на собственных посевных площадях, чтобы заготовить корма не только для своего скота, но, и чтобы иметь возможность помочь соседним хозяйствам.

Всего в Ики-Бурульском районе заготовлено более 54 тысяч тонн грубых кормов и свыше 14 тысяч тонн концентрированных, что составляет почти 80% от потребности. Аграриям, пострадавшим от засухи в прошлом году помогли, выделенные региональными властями средства. 70 миллионов рублей были направлены хозяйствам муниципалитета. Благодаря мерам господдержки, фермерам района удалось сохранить поголовье. В зиму 2021 – 2022 годов вошли около 200 тысяч голов скота.

Впереди у аграриев непростой период. Пока скот находится на подножном корму. Поэтому заготовка пропитания для сельхозживотных продолжается в районе до сих пор. 

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