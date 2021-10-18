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18 ноября, 12:51
НовостиПамятьКультура

К 100-летию со дня рождения Давида Кугультинова запущены конкурсы на литературное произведение и эскиз скульптуры

К 100-летию со дня рождения Давида Кугультинова запущены конкурсы на литературное произведение и эскиз скульптуры

Литературная премия имени Давида Кугультинова традиционно объявляется для авторов, пишущих на калмыцком языке. Для участников нет возрастных, географических и даже тематических ограничений.

Еще один конкурс на лучший эскизный проект памятника-бюста Кугультинову продлится до 29 ноября. Эскиз-победитель ляжет в основу скульптуры, которую установят в Элисте. К участию допускаются все желающие. Количество проектов, предлагаемых одним автором, не ограничено.

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