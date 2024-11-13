Задержанный преступник, похитивший банковскую карту, подозревается в незаконном хранении наркотиков

В дежурную часть Яшкульского района обратился управляющего животноводческой стоянки. Мужчина заявил о пропаже его банковской карты, с которой уже списываются денежные средства.

В результате отработки оперативной информации был задержан 43-летний житель Волгоградской области, работавший у потерпевшего. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу. В содеянном признался.

Во время оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят пакет с растением, имеющим специфический запах. Изъятое вещество направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.

Банковская карта будет возвращена владельцу. По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия