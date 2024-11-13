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15 ноября, 06:24
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В Яшкульском районе произошло смертельное ДТП

В Яшкульском районе произошло смертельное ДТП

Сегодня в 2:57 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Яшкульском районе на 264 километре автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь).

Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля LADA Priora и грузового автомобиля марки Камаз.

В результате ДТП погибли 2 человека (водитель и пассажир легкового авто). Сотрудники МЧС России произвели извлечение тел погибших с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Второй пассажир легковушки, с травмами различной степени тяжести, доставлен в медицинское учреждение.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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