Сегодня профессиональный праздник журналистов - День калмыцкой печати.

Он объединяет тех, кто кропотливым трудом формирует информационное пространство, обеспечивая выполнение одного из главных конституционных прав граждан – свободу слова. Его истоки восходят к моменту выхода первого номера газеты «Ойратские известия» – «Өөрдин зәңг» в 1917 году. И с того времени началось развитие печатных средств массовой информации в Калмыкии. Сегодня в республике издается более десятка газет и журналов. И, несмотря на активное развитие онлайн-ресурсов, печатные издания продолжают деятельность, внося вклад в сохранение калмыцкого языка.