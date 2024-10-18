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21 октября, 09:03
НовостиСобытиеКриминал

Задержана мошенница, оформившая микрозайм на местную жительницу

Задержана мошенница, оформившая микрозайм на местную жительницу

Полицейскими Черноземельского района установлена личность женщины, оформившей микрозайм на жительницу Калмыкии.

В июле этого года жительница Черноземельского района обнаружила, что на ее имя оформлен микрозайм. Поняла это после того, как на ее адрес стали приходить почтовые уведомления по факту задолженности. Женщина обратилась в полицию, так как сама она никаких кредитов или займов не оформляла.

Сотрудниками отделения полиции поселка Комсомольский было установлено, что к мошенничеству причастна 40-летняя жительница Московской области, неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения, осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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