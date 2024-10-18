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21 октября, 08:29
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Сегодня начались гастроли калмыцкого театра кукол «Джангар» в Якутию

Сегодня начались гастроли калмыцкого театра кукол «Джангар» в Якутию

На сцене местного ТЮЗа стартуют показы спектаклей «Сар-Герел и «Мойдодыр» в исполнении артистов степной республики. Это первые «Большие гастроли» коллектива и начинается они на подмостках этого дальневосточного региона России. Репертуар молодого калмыцкого театра, появившегося всего 4 года назад, включен во Всероссийский гастрольно – концертный план. И хотя в Якутске температура воздуха уже опустилась до -13 градусов, тепло от встречи местных коллег не даст замерзнуть нашим землякам - южанам. Показы постановок театра «Джангар» на земле Якутии завершатся 25 октября.

Видео: Театр кукол «Джангар»

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