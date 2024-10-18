С начала года в республике 6 участников спецоперации устроились на постоянную работу. 10 – направлены на профессиональное обучение и дополнительное образование

Сообщили в пресс-службе регионального министерства соцразвития, труда и занятости. Так, в сентябре Центр занятости населения Малодербетовского района трудоустроил 2 ветеранов боевых действий по профессии «гуртоправ». Константин Водопьянов и Эрдни Джиргалов выполняли служебно – боевые задачи в зоне проведения СВО. Также им были оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации.