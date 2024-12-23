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24 декабря, 13:40
НовостиКриминал

Задержана дистанционная мошенница

Задержана дистанционная мошенница

Жительница Астраханской области похитила деньги у жителя Калмыкии. В октябре 2024 года в полицию Юстинского района обратился житель поселка Бергин, у которого со счета неустановленными лицами была списана 21 000 рублей.

Сотрудники угрозыска Цаган Амана во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Астраханской области были провли следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на территории поселка Красные Баррикады Икрянинского района.

Задержана 24-летняя местная жительница, пояснившая, что убедила потерпевшего включить демонстрацию экрана на телефоне, перевела деньги с его счета. И распорядилась ими по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении фигурантки избрана мера пресечения, предварительное следствие продолжается.

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