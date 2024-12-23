В Калмыкия стартовало оперативно профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

С 24 декабря 2024 по 9 января 2025 года на территории региона проводится мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Во время проведения профилактического мероприятия будет внесена корректировка дислокации постов и маршрутов патрулирования. Личный состав ДПС ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, выявлению нарушений правил перевозки детей в салонах автомобилей. Наряды ДПС будут патрулировать места расположения образовательных организаций.

В рамках мероприятия рекомендовано провести общешкольные родительские собрания, включая беседы с родителями-водителями об обязательном применении детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей, а также по применению световозвращающих элементов на верхней одежде ребенка.

Также будет проверяться техническое состояние всех транспортных средств, осуществляющих перевозку детей.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия