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24 декабря, 13:44
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В Калмыкия стартовало оперативно профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

В Калмыкия стартовало оперативно профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

С 24 декабря 2024 по 9 января 2025 года на территории региона проводится мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Во время проведения профилактического мероприятия будет внесена корректировка дислокации постов и маршрутов патрулирования. Личный состав ДПС ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, выявлению нарушений правил перевозки детей в салонах автомобилей. Наряды ДПС будут патрулировать места расположения образовательных организаций.

В рамках мероприятия рекомендовано провести общешкольные родительские собрания, включая беседы с родителями-водителями об обязательном применении детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей, а также по применению световозвращающих элементов на верхней одежде ребенка.

Также будет проверяться техническое состояние всех транспортных средств, осуществляющих перевозку детей.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

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