Спортсмен из Калмыкии в Кубке мира по борьбе на поясах одержал первую победу

Леонид Савхаев в Башкирии на Кубке мира по борьбе на поясах показал блестящий результат.

Сегодня в Уфе стартовал Кубок мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. В соревновании участвуют 228 спортсменов из 14 стран. Среди них представители России, Калмыкии и Беларуси, Казахстана и Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Ирана, Турции, Абхазии и многих других стран.

Калмыкию представляет Леонид Савхаев, который одержал уверенную победу со счетом 8:1 над своим соперником из Узбекистана.

Видео: Минспорта Республики Калмыкия