Задержан житель Чечни, подозреваемый в даче взятки должностному лицу

Благодаря спланированным действиям сотрудников Черноземельского межрайонного следственного отдела и оперативных сотрудников Управления ФСБ России в Астрахани задержан 31-летний житель Чечни, подозреваемый в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, мужчина, находясь на территории поселка Комсомольский пытался передать сотруднику регионального УФСБ крупную сумму денег, чтобы избежать уголовной ответственности.