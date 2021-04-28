Депутаты Госдумы в первом чтении приняли документ, ужесточающий правила получения лицензии на владение оружием

Он будет включать в себя как поднятие возрастного ценза, так и медицинский аспект. Так как же обезопасить общество, особенно, детей? Что думают эксперты, какие нюансы они отмечают, сегодня попыталась выяснить наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Контроль в сфере оборота оружия, имеющегося у населения, ведёт Федеральная служба войск Национальной гвардии. По данным отделения лицензионно-разрешительной работы управления по Элисте, Целинному и Ики-Бурульскому районам, на учёте у них состоят более 4 тысяч владельцев огнестрельного оружия, на руках у них примерно семь тысяч единиц. С начала года выявлено около 300 нарушений. Они, в основном, касаются хранения и сроков регистрации разрешительных документов. В основном, в списке люди зрелого возраста. Это обусловлено, в том числе, и необходимостью прохождения регулярной перерегистрации.

После казанской трагедии российские законодатели приняли решение ужесточить закон о разрешении выдачи на оружие. Огнестрельное гладкоствольное до последнего момента могли приобретать молодые люди уже с 18 лет. Общественные деятели, люди, занимающиеся с подростками, отмечают неустойчивую психику, отсутствие жизненного опыта и сильные протестные настроения, характерные для этого возраста.

По мнению многих общественных деятелей республики, новый закон хоть и направлен на решение важнейшей задачи государства - неприкосновенности жизни и здоровья его граждан, не учитывает другой очень важный аспект.

В общественной жизни тесно взаимосвязаны все стороны. И закон об ужесточении контроля выдачи оружия, так или иначе, затрагивает и другие сферы, требующие своего совершенствования.