Теплые поздравления сегодня были направлены в адрес работников библиотек

Сегодня их профессиональный праздник. Его считают своим также архивариусы, преподаватели, студенты профильных учебных заведений. В главном книжном храме Калмыкии, в рамках торжественного мероприятия, были вручены благодарственные письма сотрудникам отрасли.

Также заведующая сектором отдела основного книгохранения Ольга Кикеева удостоена высокого звания «Заслуженный работник культуры Калмыкии». Служению библиотеке и читателям она посвятила всю жизнь.

Сегодня в Калмыкии 136 библиотек. Главная, конечно, «Амурка». Так ласково называют жители региона Национальную библиотеку имени Антона Амур-Санана. В этом году ей 63 года. Сегодня тут трудятся свыше 80 специалистов. Фонды насчитывают более полумиллиона печатных экземпляров, в том числе - 9 тысяч редких, самые ценные датируются XVIII веком. Ежегодно библиотека обслуживает более 35 тысяч читателей. Также одно из главных направлений – участие в конкурах, проектах, в которых библиотека добивается неплохих результатов.