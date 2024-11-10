Задержан за хранение наркотических средств

Полицейскими Целинного района задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств В ходе оперативно профилактического мероприятия в домовладении мужчины были обнаружены: бумажный свёрток с веществом растительного происхождения и предметы для изготовления наркотических средств. Мужчина признался, что в свертке находятся листья дикорастущей конопли, сорванные им для личного потребления, без цели сбыта.

Изъятые материалы направлены на экспертизу, согласно которой установлено, что вещество содержит в себе табак и наркотическое вещество «масло каннабиса». В отношении жителя возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия