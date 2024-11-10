Семьи счастливые моменты

Сегодня фотовыставка «Моя семья! Моя Россия!» откроется в Национальном музее имени Н.Н. Пальмова. Выставка приурочена к Году семьи и посвящена сохранению традиционных семейных ценностей.

В межрегиональном выставочном проекте «Моя семья! Моя Россия!» принимают участие фотохудожники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калмыкии, Марий Эл, Тулы, Донецкой Народной Республики.

На фотографиях запечатлены разные события из семейной жизни, чудесные мгновения встреч, атмосфера любви и искренней привязанности друг к другу.

Выставка продлится до 12 декабря, а затем фотоработы будут демонстрироваться в Москве, в выставочном зале Общественной организации «Союз женщин России».

Фото: Национальный музей Республики Калмыкии имени Н.Н. Пальмова