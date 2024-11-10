Сегодня в стране стартовала традиционная всероссийская акция «Покормите птиц зимой!». Организация акции «Покормите птиц зимой!» стала уже доброй традицией и для заповедника «Черные земли». Вот уже 20 лет эта акция проводится во всех российских регионах и продолжается с поздней осени до середины весны. Ее официальным началом считается 12 ноября.

Цель акции – привлечь внимание детей и взрослых к зимующим птицам, чтобы облегчить для них период зимовки, а также повысить уровень экологической активности населения.

В акции могут принять участие все дети, проживающие на территории Республики Калмыкия. Все участники, чьи работы выполнены в соответствии с требованиями, сообщают сотрудники заповедника, будут отмечены сертификатами участников, а победители – дипломами победителей и подарками.

Принимайте участие в акции: повесьте у дома кормушку и помогите пернатым друзьям перезимовать.

Фото: Заповедник "Черные земли"