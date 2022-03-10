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13 апреля, 16:20
НовостиСобытиеКриминал

Задержан второй подозреваемый в совершении убийства жителя Малодербетовского района

Задержан второй подозреваемый в совершении убийства жителя Малодербетовского района

30 марта в жилом доме, на территории животноводческой стоянки было обнаружено тело 33-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Первого подозреваемого в совершении этого преступления - жителя Тамбовской области - задержали спустя почти неделю. Как сообщили сегодня в региональном следственном управлении‚ на территории Волгоградской области задержан еще один подозреваемый. Им оказался житель Саратовской области, 95 года рождения. Он дал признательные показания.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

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