Задержан второй подозреваемый в совершении убийства жителя Малодербетовского района

30 марта в жилом доме, на территории животноводческой стоянки было обнаружено тело 33-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Первого подозреваемого в совершении этого преступления - жителя Тамбовской области - задержали спустя почти неделю. Как сообщили сегодня в региональном следственном управлении‚ на территории Волгоградской области задержан еще один подозреваемый. Им оказался житель Саратовской области, 95 года рождения. Он дал признательные показания.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.