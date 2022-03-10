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13 апреля, 15:54
НовостиСтроительство

Строительство соцобъектов и жилых зданий в Калмыкии продолжается активными темпами

И это, несмотря на санкции, - говорит профильный министр Антон Рубанов. В этом году в планах - возведение более 98 тысяч квадратных метров. Это больше, чем в предыдущие годы.

Сегодня на строительной площадке, где возводится здание Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, он встретился со студентами КалмГУ в рамках соглашения о сотрудничестве с главным ВУЗом республики. Это, скорее, практическое занятие, которое послужило альтернативой урокам в аудиториях, когда своими глазами можно увидеть, как идет строительный процесс, - говорят учащиеся.

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