Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Наш регион всегда был интересен для туристов, ведь его отличает уникальная культура, наследие наших знаменитых земляков и природное богатство»

Глава Калмыкии отметил: «Президентская платформа «Россия страна возможностей» проводит конкурс для специалистов в сфере туризма «Мастера гостеприимства» направленный на создание благоприятных условий их развития и кадровое обеспечение отрасли».

Бату Хасиков призвал жителей региона к участию в данном конкурсе, отметив, что Калмыкия имеет сильный туристический потенциал: «Наш регион всегда был интересен для туристов, ведь его отличает уникальная культура, наследие наших знаменитых земляков и природное богатство».

Также он добавил, что Правительство Калмыкии ведёт планомерную работу по развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций, увеличивающих туристический поток: «Уверен, что новый виток развития туротрасли наш регион сможет получить благодаря вам – талантливым мастерам и краеведам, представителям сферы гостеприимства, имеющим яркие проекты по повышению привлекательности республики. Друзья, расскажите о своих идеях всей стране! Пришло время проявить себя».

Заявку на участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» можно подать до 24 апреля. Участники смогут побороться за гранты на реализацию проектов, пройти стажировку или получить приглашение на работу, а главное – достойно представить свой регион.