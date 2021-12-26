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30 января, 11:54
НовостиКриминал

Задержан подозреваемый в совершении двойного убийства в Лаганском районе

Задержан подозреваемый в совершении двойного убийства в Лаганском районе

По данным Следственного комитета по РК, 29 января на животноводческой стоянке, расположенной в 15 км от поселка Улан Хол Лаганского района, обнаружены тела двух мужчин. Потерпевшими оказались 63-летний местный житель и 67-летний житель Республики Дагестан.

По данному возбуждено уголовное дело. 

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями регионального управления СК России, оперативными сотрудниками МВД Калмыкии, регионального ФСБ России на территории Республики Дагестан установлено лицо, причастное к совершению данного преступления.

В порядке статей 91, 92 УПК РФ задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. В настоящее время он допрашивается, мотивы преступления устанавливаются.

Назначен комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.     

По месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления – огнестрельное оружие. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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