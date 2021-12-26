К вниманию предпринимателей региона

Федеральное министерство промышленности и торговли проводит ежегодный конкурс «Торговля России». По его итогам будут выбраны лучшие решения и идеи, реализуемые разными коммерческими форматами.

Главная задача конкурса - поддержать положительный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие. Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках форума бизнеса и власти «Неделя ритейла» в июне этого года.

Будет 11 номинаций. Среди них - лучший магазин, торговый город, розничный рынок и другие. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте профильного министерства.