Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве двух человек на животноводческой стоянке

Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Напомним, особо тяжкое преступление было совершено на животноводческой стоянке недалеко от поселка Улан-Хол, одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, другому рубленые раны. Накануне погибшие были обнаружены сыном одного из убитых, который сообщил о случившемся в полицию.

В течение суток подозреваемый был установлен и задержан на территории Дагестана. Им оказался знакомый одного из погибших, прибывший в Калмыкию требовать вернуть долг с работника животноводческой стоянки. По месту жительства задержанного был обнаружен предмет, схожий с автоматом «Калашникова», оружие направлено на экспертизу.

По факту совершения двойного убийства следственными органами возбуждено уголовное дело. Полицией продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.