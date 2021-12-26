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30 января, 11:09
НовостиКриминал

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве двух человек на животноводческой стоянке

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве двух человек на животноводческой стоянке

Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. 

Напомним, особо тяжкое преступление было совершено на животноводческой стоянке недалеко от поселка Улан-Хол, одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, другому рубленые раны. Накануне погибшие были обнаружены сыном одного из убитых, который сообщил о случившемся в полицию.

В течение суток подозреваемый был установлен и задержан на территории Дагестана. Им оказался знакомый одного из погибших, прибывший в Калмыкию требовать вернуть долг с работника животноводческой стоянки. По месту жительства задержанного был обнаружен предмет, схожий с автоматом «Калашникова», оружие направлено на экспертизу.

 По факту совершения двойного убийства следственными органами возбуждено уголовное дело. Полицией продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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