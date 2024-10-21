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23 октября, 11:14
НовостиСобытиеКриминал

Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств

Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств

Участковыми уполномоченными полиции Лаганского района в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» был задержан 64-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

При себе у мужчины находился полимерный пакет, который, при виде сотрудников полиции, он попытался скрыть. В пакете находились листья дикорастущей конопли, собранные им ранее для личного употребления.

Вещество было изъято и направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД по РК.

Органами дознания полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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