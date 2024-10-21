Команда Элисты - победитель легкоатлетического кросса «Золотая осень»
В парке «Дружба» прошло первенство Республики Калмыкия по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень». Соревнования проводились в рамках акции «Спорт против наркотиков».
136 спортсменов со всей республики приняли участие в легкоатлетическом кроссе.
Главный судья соревнований, старший инструктор-методист, тренер-преподаватель по легкой атлетике Баатр Басангов и директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы Егор Семенов приветствовали участников кросса.
В общекомандном зачете победителем стали спортсмены из Элисты. На втором месте - команда Городовиковского района, а третье место заняли спортсмены Целинного района.
Команда-победительница и призеры были награждены памятными кубками, дипломами и денежными призами. Участники и представители команд получили грамоты.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия