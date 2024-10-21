Команда Элисты - победитель легкоатлетического кросса «Золотая осень»

В парке «Дружба» прошло первенство Республики Калмыкия по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень». Соревнования проводились в рамках акции «Спорт против наркотиков».

136 спортсменов со всей республики приняли участие в легкоатлетическом кроссе.

Главный судья соревнований, старший инструктор-методист, тренер-преподаватель по легкой атлетике Баатр Басангов и директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы Егор Семенов приветствовали участников кросса.

В общекомандном зачете победителем стали спортсмены из Элисты. На втором месте - команда Городовиковского района, а третье место заняли спортсмены Целинного района.

Команда-победительница и призеры были награждены памятными кубками, дипломами и денежными призами. Участники и представители команд получили грамоты.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия