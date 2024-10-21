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23 октября, 08:49
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Главы районов республики приняли участие в обсуждении законопроекта о местном самоуправлении

Главы районов республики приняли участие в обсуждении законопроекта о местном самоуправлении

В стратегической сессии на площадке ВАРМСУ «Муниципального диалога» приняли участие главы РМО Калмыкии. Более 3500 представителей муниципального сообщества из всех регионов России участвовали в этом мероприятии.

Глава Октябрьского РМО Басанг Убушаев считает, что реформы местных муниципалитетов чрезвычайно важные: «Они упростят нашу работу и поспособствуют еще большему пониманию жителей деятельности органов местного самоуправления. Предлагается одноуровневая система, чтобы в конкретном регионе работала одна власть и была максимально приближена к гражданам. Работа над законопроектом продолжается. Его должны принять во втором и третьем чтениях до конца года.».

Фото: Октябрьское РМО Республики Калмыкия

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