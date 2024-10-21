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23 октября, 11:42
НовостиСобытиеКриминал

Задержан подозреваемый в краже мобильного телефона

Задержан подозреваемый в краже мобильного телефона

73-летний элистинец обратился к участковому уполномоченному полиции с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, похитившее его мобильный телефон. Известно, что кража произошла в ночное время на рабочем месте пострадавшего.

В кратчайшие сроки, на основании полученной ориентировки, подозреваемый был задержан в поселке Яшкуль. Злоумышленником оказался 45-летний житель Элисты, он сознался в содеянном и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием владельца, забрал телефон.

В настоящее время похищенный телефон изъят, после проведения всех необходимых процессуальных мероприятий он будет возвращен владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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