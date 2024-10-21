Делегат из Калмыкии приняла участие в совещании по профилактике безнадзорности и защите прав детей

Сегодня в Москве завершилось ХI Всероссийское совещание по вопросам организации и обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

От Калмыкии в нем приняла участие ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних министерства образования и науки РК Алтана Цекирова.

Участники встречи обсудили вопросы повышения эффективности деятельности комиссий с учетом современных тенденций, а также приоритетных направлений государственной политики в сфере защиты детства.

Одним из главных залогов результативности такой профилактической работы заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал эффективную деятельность и координирующую роль региональных комиссий.

Планируется, что итоговая резолюция станет практическим ориентиром для специалистов сферы защиты прав несовершеннолетних и для федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и экспертного сообщества.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия