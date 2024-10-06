Задержан подозреваемый в краже металлических труб.

Накануне в отделение полиции Цаган Амана обратился предприниматель Ростовской области, заявивший о пропаже металлических труб.

Полицейскими было установлено, что в период с 4 по 7 октября, неизвестные похитили 32 водопроводные трубы, расположенные вдоль трассы в Юстинском районе. Ущерб оценивается в 800 000 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Цаган Амана и Яшкуля задержали местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчина дал признательные показания, как на тракторе с прицепами перевез похищенное на животноводческую стоянку своего родственника.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенные трубы будут возвращены законному владельцу.