Дорожники Астраханской области и Калмыкия проводят мероприятия по подготовке федеральной дорожной сети к зимнему периоду.

Как сообщает пресс-служба дорожного управления «Каспий», с начала осени на трассе проводятся регулярные проверки готовности снегоуборочной техники, подрядных организацией, производственных баз и качество материалов против гололеда. Для обработки федеральной дорожной сети заготовлено свыше пяти тысяч. кубометров песка, более трех тысяч тонн реагентов и сто пять тысяч тонн пескосоляной смеси.

Все машины для уборки федеральных трасс оснащаются системами ГЛОНАСС, что позволит в реальном времени контролировать ход работ. К зимнему содержанию дорог готовы комбинированные дорожные машины, снегоочистители, экскаваторы, бульдозеры и трактора со специальным оборудованием для уборки снега.

На трассе проверены системы водоотвода, элементы обустройства, устранены мелкие деформационные покрытия. Кроме того, до конца этого года на автодорогах установят 24 километра электроосвещения. По вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций зимой обеспечено оперативное взаимодействие с региональными центрами МЧС России и подразделениями главных управлений ГИБДД МВД РФ.