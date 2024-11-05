Задержан подозреваемый в хранении наркотиков

5 полимерных свертков со специфическим запахом было обнаружено в моторном отсеке автомобиля.

Машина, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, была остановлена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК.

48-летний задержанный, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, в присутствии понятых пояснил, что в свёртках находится наркотическое средство «марихуана». Он приобрел вещество на территории одного из районов республики.

По заключению экспертизы, представленным веществом является наркотическое средство «марихуана» весом 1 кг 400 грамм в высушенном виде.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Следователем управления МВД России по Элисте возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД Калмыкия