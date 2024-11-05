Только 11% жителей Калмыкии верят в то, что в черную пятницу честно снижают цены

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы.

В опросе приняли участие экономически активные горожане Калмыкии.

Только 11% жителей Калмыкии полагают, что скидки в «черную пятницу» — это скорее честное снижение первоначальных цен. 70% респондентов уверены, что ноябрьская распродажа — скорее обман. 19% затруднились с ответом.

Средняя сумма, которую жители Калмыкии готовы потратить в «черную пятницу», составляет 19500 рублей.

В «черную пятницу» каждый четвертый опрошенный (26%) планирует купить одежду, каждый пятый собирается приобрести бытовую технику и электронику, 16% — обувь. 7% планируют потратиться на гаджеты, 6% — товары для дома. По 4% будут покупать мебель и товары для детей, 3% — косметику.

Опрос был проведен с 3 по 31 октября. Количество респондентов не указывается.