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7 ноября, 11:16
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Сегодня в Национальной библиотеке им. Амур-Санана состоится презентация сборника калмыцких детских песен «Бичкдудин дуд»

Сегодня в Национальной библиотеке им. Амур-Санана состоится презентация сборника калмыцких детских песен «Бичкдудин дуд»

В книге представлены 23 песни с нотами и QR-кодом, они доступны по ссылке. В его разработке и создании участвовала большая команда авторов, певцов, артистов, иллюстраторов. В книге есть раздел калмыцких народных инструментах.

Проект реализован в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана

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