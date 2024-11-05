Сегодня в Национальной библиотеке им. Амур-Санана состоится презентация сборника калмыцких детских песен «Бичкдудин дуд»

В книге представлены 23 песни с нотами и QR-кодом, они доступны по ссылке. В его разработке и создании участвовала большая команда авторов, певцов, артистов, иллюстраторов. В книге есть раздел калмыцких народных инструментах.

Проект реализован в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана