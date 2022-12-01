И в подземных источниках, и в водораспределительной сети поселков Комсомольский, Артезиан, Кумской, Ачинеры, Прикумский Черноземельского района выявлено значительное превышение предельно допустимой концентрации ряда химических веществ

Сейчас питьевое водоснабжение в Калмыкии взято под контроль Федеральной службой Роспотребнадзора. Этот вопрос представитель Центрального аппарата федеральной службы Ирина Шевкун обсудила с участниками заседания коллегии республиканского управления.



Главный санитарный врач региона Джангар Санджиев привел данные социально-гигиенического мониторинга, проведенного в октябре 2022 года. По его итогам ситуацию он охарактеризовал как критическую.



Кроме того, опасные для здоровья человека элементы таблицы Менделеева, включая литий, обнаружили и в скважинах соседнего Кизляра, откуда планировалось возить воду цистернами по железной дороге. Но остановились на альтернативном источнике питьевого водоснабжения – это скважины в Улан Холе. Эта вода выручает сейчас и жителей Лаганского района.