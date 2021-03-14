Заболеваемость коронавирусом в Калмыкии снизилась, относительно прошлых месяцев

Калмыкия сегодня находится на, так называемом, «плато», когда количество регистрируемых случаев заболевания COVID -19 достигло своего минимума. В связи с этим, в республике сокращается число госпиталей. Об этом сегодня шла речь на встрече специалистов Минздрава с журналистами. Как было озвучено, эпидситуация изменилась, благодаря жёсткому соблюдению гражданами санитарных требований и массовой иммунизации.

В республику на сегодня поступило более 13 тысяч доз вакцины. 92% уже получены жителями региона. В ближайшие 10 дней ожидается поступление ещё 8 тысяч доз. Для прививочной кампании организованы 14 пунктов. 12 расположены на базе райбольниц и два - в Городской поликлинике. Что касается вакцинации маломобильных групп населения, то сейчас ведется сбор заявок.