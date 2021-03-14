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1 апреля, 14:32
НовостиСтроительство

На автомобильной дороге Р-22 «Каспий» увеличат количество полос

На автомобильной дороге Р-22 «Каспий» увеличат количество полос

Начался капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения Р-22 «Каспий» вблизи посёлка Кировский Сарпинского района. Общая протяженность составляет 7,3 км. Подрядная организация на объекте выполнит устройство земляного полотна и дорожной одежды, укрепление откосов земляного полотна, обочин, также устройство пересечений, примыканий, водоотвода, остановок и тротуаров. Появится и наружное электроосвещение. Также увеличится число полос движения с двух до четырех.

В настоящее время подрядчиком установлены временные дорожные знаки, светофоры, бетонные блоки и организовано реверсивное движение по одной полосе. Ведутся работы по фрезерованию старого асфальтового покрытия на двух участках протяженность по 1500 метров, также по устройству земляного полотна.

 

 

 

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