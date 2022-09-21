За время действия программы бесплатной догазификации 377 домов в Калмыкии уже подключены к сетям

На региональном уровне список получателей этой социальной услуги расширен: теперь ею могут воспользоваться ветераны боевых действий, в том числе мобилизованные и члены семей погибших воинов. К этому дню заключен 901 договор.



Президент России Владимир Путин также поручил регионам предоставить субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ внутри участка наиболее уязвимым категориям граждан. Наша коллега Элла Хаптаханова сейчас готовит видеоматериал о том, как реализуется программа в степном регионе, его мы покажем в дневном выпуске вестей.