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14 октября, 11:22
Новости

За время действия программы бесплатной догазификации 377 домов в Калмыкии уже подключены к сетям

За время действия программы бесплатной догазификации 377 домов в Калмыкии уже подключены к сетям

На региональном уровне список получателей этой социальной услуги расширен: теперь ею могут воспользоваться ветераны боевых действий, в том числе мобилизованные и члены семей погибших воинов. К этому дню заключен 901 договор.

Президент России Владимир Путин также поручил регионам предоставить субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ внутри участка наиболее уязвимым категориям граждан. Наша коллега Элла Хаптаханова сейчас готовит видеоматериал о том, как реализуется программа в степном регионе, его мы покажем в дневном выпуске вестей.

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