Мобилизованным из Калмыкии, которые проходят обучение на полигонах Волгограда сегодня доставят около трех тонн гуманитарного груза

По словам руководителя калмыцкого добровольческого отряда "Барс" Чимида Джангаева, помощь поступает из всех уголков степного региона, а также земляков, проживающих за его пределами.



Еще одну посылку отправят тем, кто находится непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. В основном это предметы личной гигиены - шампунь, мыло, кремы для бритья. Груз до пункта назначения Джангаев сопроводит лично. Репортаж нашего корреспондента Ольги Эняевой с места сбора гуманитарной помощи смотрите в дневном выпуске.