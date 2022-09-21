14 октября, 10:53
Мобилизованным из Калмыкии, которые проходят обучение на полигонах Волгограда сегодня доставят около трех тонн гуманитарного груза
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По словам руководителя калмыцкого добровольческого отряда "Барс" Чимида Джангаева, помощь поступает из всех уголков степного региона, а также земляков, проживающих за его пределами.
По словам руководителя калмыцкого добровольческого отряда "Барс" Чимида Джангаева, помощь поступает из всех уголков степного региона, а также земляков, проживающих за его пределами.
Еще одну посылку отправят тем, кто находится непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. В основном это предметы личной гигиены - шампунь, мыло, кремы для бритья. Груз до пункта назначения Джангаев сопроводит лично. Репортаж нашего корреспондента Ольги Эняевой с места сбора гуманитарной помощи смотрите в дневном выпуске.