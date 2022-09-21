14 октября, 11:57
Сегодня профессиональный праздник отмечают те, кто строит автомагистрали и мосты, работники дорожного хозяйства
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Праздник установлен Указом Президента России в 1996 году. На сегодняшний день на территории Калмыкии ведутся масштабные ремонтные работы не только на федеральных, но и местных автомобильных дорогах.
Праздник установлен Указом Президента России в 1996 году. На сегодняшний день на территории Калмыкии ведутся масштабные ремонтные работы не только на федеральных, но и местных автомобильных дорогах.
Они продолжаются на 8 региональных трассах. Их ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
В этом году будет реконструировано 16 объектов Элистинской городской агломерации. В следующем году по данным Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства в нормативное состояние приведут около 50% республиканской сети.