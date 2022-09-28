За три года в степном регионе ликвидировано порядка 4 тыс. квадратных метров аварийного жилья и улучшены жилищные условия 212 граждан

В Калмыкии досрочно завершается программа переселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Минстроя республики. С заселением многоквартирного дома по улице Хомутникова, введенного в эксплуатацию в 2021 году, в городе была завершена реализация программы переселения.



В Яшалте в апреле текущего года был сдан многоквартирный дом по улице Трудовой, а в Лагани из четырех аварийных домов переехало 46 человек. Также на днях были введены в эксплуатацию 3 новых дома по ул. Каруева в поселке Цаган-Аман Юстинского района. А уже в скором времени в двухквартирные одноэтажные новостройки переселятся 11 жителей аварийных домов №59 и №61 по ул. Октябрьской.



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