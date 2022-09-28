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1 ноября, 11:28
Новости

Приоткрывая заповедные двери

Приоткрывая заповедные двери

Приоткрывая заповедные двери

Фотоловушкой заповедника "Черные земли" зафиксирован очень редкий в степных краях гость – стервятник. Ранее, за всю историю наблюдений, он отмечался здесь всего три раза: весной и летом в 2008, 2017 и 2018 годах.

В России он гнездится в горах Кавказа, где их сохранилось не более полусотни пар. Молодые и взрослые холостые птицы совершают дальние залёты вплоть до Сибири, а на зиму отлетают преимущественно в Аравию.

Данный случай - очередной пример успешного использования современных технологий в деле мониторинга, изучения и получения новых знаний о редких и исчезающих видах дикой природы.

Фото: https://t.me/zapovednikchernyezemli

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